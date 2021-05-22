بريطانيا.. آلاف المحتجين يتظاهرون دعماً للفلسطينيين

ودعا المحتجون خلال المسيرة في لندن إلى فرض عقوبات على إسرائيل، ولف البعض أجسادهم بالأعلام الفلسطينية وحملوا مشاعل ينطلق منها دخان باللونين الأخضر والأحمر، وحمل آخرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و"كفوا عن قصف غزة" و"افرضوا عقوبات على إسرائيل".وأنهى وقف لإطلاق النار بدأ أمس الجمعة وتوسطت مصر بشأنه قتالا دام 11 يوما وشن الجيش الإسرائيلي خلاله ضربات جوية على غزة وقال إنها ردا على صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية صوب إسرائيل.