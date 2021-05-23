"المواعدة واللقاءات الغرامية" خطة امريكية جديدة للتحفيز على تلقي اللقاح

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه رغم تطلب الأمر قدرا كبيرا من الإحراج، إلا أن إدارة بايدن كشفت عن خطة جديدة لتشجيع المزيد من الناس على التطعيم، وهي دفع تطبيقات المواعدة الشعبية لتشجيع العزاب عن طريق إضافة خاصية تظهر "حالة التطعيم" وتسهل على من يكتب أنه حصل على اللقاح على الوصول إلى أكبر قدر من الوصول إلى العزاب الآخرين على التطبيق.وقال آندي سلافيت، أحد كبار مستشاري الرئيس بايدن بشأن فيروس كورونا، بشجاعة خلال مؤتمر صحفي افتراضي للصحفيين "لقد وجدنا أخيرا الشيء الوحيد الذي يجعلنا جميعا أكثر جاذبية: التطعيم".وقالت الصحيفة إن الإدارة تطرح الكثير من مبادرات لتشجع التطعيمات حتى يتم الوفاء بتعهد بايدن بـ"صيف بلا كمامات" حتى أنها استعانت بمشاهير مثل رايان سيكريست وإيفا لونجوريا لنشر الرسالة.وقال سلافيت كما قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة " وفقا لأحد مواقع المواعدة، OkCupid"" فإن الأشخاص الذين يعرضون حالة التطعيم الخاصة بهم هم أكثر عرضة بنسبة 14% للحصول على شخص مطابق لرغباتهم".وأضاف سلافيت، "بكل جدية ، يهتم الناس بأشياء أخرى في الحياة إلى جانب لقاحهم".لجأت الإدارة إلى "تطبيقات المواعدة" لإقناع المترددين بالحصول على اللقاح.