الصحة البريطانية تكشف مدى فاعلية اللقاحات في الوقاية من السلالة الهندية

كشفت دراسة بريطانية أن جرعتين من لقاح كورونا يمكنهما الوقاية بنسبة كبيرة، من سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت في الهند.

وبحسب "رويترز"، فإن الجرعتين لهما نفس الفاعلية تقريبا في الوقاية من السلالة الهندية، مثلما هو الحال مع السلالة السائدة في بريطانيا.

وخلصت الدراسة التي أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا أمس السبت إلى أن لقاح "فايزر-بيونتك"، فعال بنسبة 88 بالمئة في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض سلالة بي.2.617.1 بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

ويأتي هذا بالمقارنة مع فعالية نسبتها 93 بالمئة في الوقاية من سلالة "كنت" بي.7.1.1 وهي سلالة كورونا السائدة في بريطانيا.

وذكرت الهيئة أن جرعتين من لقاح أسترا زينيكا كانتا فعالتين بنسبة 60 بالمئة في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض السلالة الهندية وبنسبة 66 بالمئة في الوقاية من سلالة كنت.

وكان رئيس معهد الصحة العامة في ألمانيا قد قال يوم الجمعة إن لقاحات كوفيد الموجودة ربما تكون أقل فاعلية في الوقاية من السلالة الهندية.