محتال يوهم 30 فتاة بالزواج ويحصل منهن على "مبالغ طائلة"

وجاءت التحقيقات مع المتهم عقب توقيفه من قبل رجال المباحث الجنائية عقب تقدم فتيات إلى المباحث واتهام المواطن بأنه نصب عليهن ونسج حولهن الوهم بأنه سيتزوج من الواحدة تلو الأخرى ويتحصل منها على مبالغ مالية للدخول معه في شراكة ويتوارى عن الأنظار.وقال مصدر أمني: إن المتهم حاول إنكار الاتهامات إلا أن جهات التحقيق واجهته بالبلاغات المقدمة بحقه وكذلك تظاهره بالثراء الفاحش من خلال سيارات مستأجرة وفلل تعود لأصدقاء وخداع ضحاياه بأنه ثري.يشار إلى أن آخر مبلغة ذكرت أن المدعي عليه سلبها 52 ألف دينار بعدما تعرف عليها في وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل معها في برنامجي "انستغرام" و"سناب شات"، حسب الصحيفة.وأوضحت الشاكية وهي في العقد الثالث من عمرها، أن الجاني أوهمها بالحب ووعدها بالزواج ودخل معها بعلاقة عاطفية، وتظاهر بالبذخ عبر مركبات فارهة وفلل مختلفة تبين لاحقا بأنه لا يملكها. ونوهت إلى أن المدعي عليه أوهمها بامتلاكه شركة عقارية وعرض عليها الاستثمار العقاري فيها عن طريق شراء شقة "تمليك" بدلا من إيداع أموالها في البنك، وعلى ضوء ذلك قام بسحب جميع أموالها في البنك البالغة 52 ألف دينار.وذكرت الشاكية أنها أيقنت بأنها وقعت ضحية نصب واحتيال، وحاولت التواصل معه فصدمت من قيامه بحظرها في جميع برامج التواصل الاجتماعي، وهنا تقدمت ببلاغ.