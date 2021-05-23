"العفن الأسود" يتفشى.. دولة آسيوية تسجل نحو تسعة آلاف حالة

وأضاف الوزير: "بعد تحليل مفصل في ولايات مختلفة من البلاد، للعدد المتزايد من حالات الإصابة بالتهاب الغشاء المخاطي، تم تخصيص إجمالي 23680 قارورة من مادة Amphotericin-B المضادة للفطريات وتوزيعها على جميع الولايات اليوم. ويعود السبب في توزيع هذه المادة، إلى تزايد العدد العام للمصابين بهذا المرض الفطري ووصوله إلى 8848 مريضا على مستوى البلاد".وأشار إلى أن ولاية غوجارات، هي المنطقة الأكثر معاناة من هذا المرض - حيث تم اكتشاف 2281 حالة إصابة بالمرض هناك. كما تم الكشف عن وجود مرضى بالفطر المخاطي في ولايات ماهاراشترا وأندرا براديش وتيلانجانا.وتؤثر هذه العدوى الفطرية النادرة، على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة، والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة.في وقت سابق قال سفير الهند لدى روسيا داتلا بالا فينكاتيش فارما، إن الأطباء الهنود يتشاورون مع زملائهم من روسيا حول الطرق الممكنة لعلاج داء الغشاء المخاطي.