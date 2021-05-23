واشنطن ترى أن طهران لا زالت غير ملتزمة بالشروط النووية

وأضاف لقناة (إيه.بي.سي نيوز) "أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال (للالتزامات) النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله. هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد".والخميس الماضي، سيطرت حالة من التضارب على التصريحات الإيرانية– الإيرانية بشأن مستوى "التفاؤل" في التوصل لاتفاق حول الملف النووي.لكن في المقابل قال دبلوماسيون أوروبيون إن النجاح غير مضمون، وإن قضايا شديدة الصعوبة ما زالت قائمة.وتجري إيران وقوى عالمية محادثات منذ أبريل/ نيسان لإحياء الاتفاق، وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يرأس المناقشات أمس الأربعاء إنه واثق من التوصل لاتفاق.