هل وصل "الفطر الأسود" إلى السعودية.. المملكة توضح

وأضاف محمد العبد العالي، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد "لاحظنا ثباتا في منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.كما أعلن أن جرعات اللقاح ضد كورونا تجاوزت 12 مليونا و800 ألف جرعة معطاة.يذكر أن السلطات المعنية في المملكة كانت اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات للحد من تفشي الوباء، كما حثت المواطنين والمقيمين على أخذ اللقاحات، مفتتحة العديد من مراكز التلقيح.و"الفطر الأسود" -ويعرف أيضا باسم "فطار الغشاء المخاطي"- يحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة، وذلك وفقا لتقرير ل‍وكالة الصحافة الفرنسية.