المصائب تتوالى على الهند.. عاصفة شديدة تهدد البلاد

وتفاقم هذه الأعاصير المتعاقبة من مشكلات هذا البلد الذي سجل حصيلة وفيات هي الأعلى بفيروس كورونا.وتتجه العاصفة الجديدة شمالاً في خليج البنغال، ومن المتوقع أن يشكل المنخفض الجوي إعصاراً، سيطلق عليه اسم ياس، قبل أن تشتد قوته ويضرب ولايتي البنغال الغربية وأوديشا في شرق البلاد الاربعاء، على ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.وتابعت الهيئة أن الإعصار يمكن أن تصل سرعته إلى 185 كيلومتراً بالساعة بحلول منتصف الأربعاء كـ"عاصفة إعصارية شديدة"، وهي ثالث أسوأ فئة.كما حذرت من أمواج يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار في المناطق الساحلية.وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه ترأس اجتماعاً حول الإعصار المرجّح هبوبه مع قادة الجيش والفرق المكلفة المساعدة في الاستعدادات وعمليات الإغاثة المتوقعة.ومن المتوقع أن يضرب الإعصار "ياس" البلاد بعد وقت قصير من الإعصار تاوكتاي، أكبر عاصفة استوائية تضرب الهند هذا الموسم، والذي عصف بولاية غوجارات في غرب البلاد الإثنين الماضي.وارتفعت حصيلة القتلى جراء الإعصار "تاوكتاي" إلى 140 شخصاً على الأقل الأحد، بعد انتشال 70 جثة بعدما ضرب الإعصار منصة نفط قبالة بومباي وعدة سفن دعم حولها، على ما أعلنت القوات البحرية.وأنقذت القوات البحرية 600 شخص لكن لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.