إيران.. انفجار غامض في مصنع للكيماويات

وأعلن المسؤول عن هيئة إدارة الكوارث في المحافظة منصور شيشه فروش، بأن وقع الانفجار عند الساعة الرابعة فجرا (23:30 ت غ ليل السبت) في مجمع ناركستر للصناعات الكيميائية "لأسباب غير واضحة يتم التحقيق بشأها"، بحسب ما نقلت وكالة "ايسنا".كما أضاف بأن الانفجار أدى الى إصابة تسعة من عمال المصنع بجروح، نقلوا على إثرها الى المستشفى، مشيرا الى أن عددا من الفرق المتخصصة موجودة في مكان الحادث للعمل على تحديد أسبابه.