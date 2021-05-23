دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 8631 إصابة و216 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، إنه منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 8631 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و832 ألفا و518 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1170 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتة الى تعافي مليونين و333 ألفا و789 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت ان 4855 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة، مشيرة الى تسجيل 216 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 78597 حالة وفاة.