الكشف عن حقيقة تسجيل إصابات بـ"الفطر الأسود" في دولة عربية

وقال: "لم تسجل أي إصابة بالفطر الأسود سواء منفردة أو متزامنة مع إصابة كورونا".وانتشر "العفن الأسود" في الهند في الآونة الأخيرة بشكل كبير بسبب الضغط التي شهدته مستشفياتها بعد ظهور "السلالة الهندية" من كورونا سريعة الانتشار.وأغلب المصابين بالعفن الأسود في الهند، هم من المصابين أو المتعافين من كورونا، ممن ضعفت مناعتهم جراء الفيروس أو يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، والذي يعد من بين أعلى المعدلات في العالم.