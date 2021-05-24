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المخاوف من "الفطر الأسود" تصل إلى السعودية

دوليات

2021-05-24 | 04:47
المخاوف من "الفطر الأسود" تصل إلى السعودية
2,993 مشاهدة

نشرت صحيفة سعودية، تقريرا مطولا عن المخاوف من مرض "العفن الأسود" الذي أثار الذعر على مستوى العالم بعد انتشاره في الهند.

وذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية، أن "المخاوف من مرض العفن الأسود الذي أثار الذعر على مستوى العالم بعد انتشاره في الهند، وصلت إلى السعودية "وتناقلها المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالذعر، وتناثرت الشائعات، ولكن وزارة الصحة طمأنت المواطنين عبر المتحدث الرسمي، الذي أكد أن المملكة لم ترصد أي إصابات بالمرض بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة".

وألقى التقرير الضوء على هذا المرض، مشيرا إلى أن "الفطر الأسود" يعد "من حالات العدوى شديدة الندرة، ويصيب المرء نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي، والنباتات الفواكه، والخضراوات المتحللة".

وعن خطورة المرض، أوضح التقرير أنه يؤثر "على الجيوب الأنفية، والمخ، والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري، أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل: مرضى السرطان، أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)".

وبشأن علاقة مرض الفطر الأسود بعدوى كورونا، أفادت الصحيفة الإلكترونية السعودية بأن المرض استشرى مؤخرا "في الفترة الأخيرة في الهند، حيث أعلنت السلطات تجاوز عدد حالات الإصابة 8800 حالة، وارتبط بشكل ما بالمصابين والمتعافين من فيروس كورونا، حيث رصدت السلطات الصحية تفشيه بينهم، ولكن بحسب المختصين والخبراء فإن المرض يصيب من يعانون بسبب أمراض فقدان ونقص المناعة، والسكري".

وأشير في هذا السياق إلى أن الأطباء في الهند يعتقدون بوجود علاقة بين انتشار الفطر الأسود "واستخدام مركبات الستيرويد في علاج حالات الإصابة الشديدة والحرجة بـ(كوفيد- 19)، فهذه المركبات المنشطة التي تعد علاجا فعالا ورخيصا يخفف الالتهاب الرئوي في حالات حرجة من الإصابة بكورونا، تضعف المناعة وتزيد نسبة السكر في الدم. ويعتقد أن انخفاض المناعة الناتج عن استخدام هذه المركبات يجعل المتلقين للعلاج أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود".

وتطرق التقرير إلى ما يشاع عن خطورة المرض، لافتا إلى أن الخبراء رصدوا أن "معدل انتشار المرض لا يشير إلى إمكانية تحوله إلى وباء أو جائحة .. كما تصل نسبة الشفاء إلى نحو 50 % من المرض، وليس كما أشاع بعضهم بأنه يقتل كل من يصاب به، وأنه لا شفاء منه على الإطلاق، كما أن هناك علاجات للمرض عن طريق الحقن الوريدي المضاد للفطريات".

ولا يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي واستئصال العين، أو الأنف، أو الفك الأعلى من المريض بالعفن الأسود إلا في الحالات المتأخرة جدا من المرض وذلك منعا لوصول العفن إلى الدماغ.

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