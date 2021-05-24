Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
حصيلة جديدة لضحايا "كورونا" حول العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"زيلانديا" قارة ثامنة تحت مياه المحيط الهادئ

دوليات

2021-05-24 | 05:25
"زيلانديا" قارة ثامنة تحت مياه المحيط الهادئ
1,322 مشاهدة

انطلقت بعثة استكشافية في رحلة مدتها شهر تقريباً بهدف كشف الغموض عن قارة ثامنة "مخفية" تُدعى "زيلانديا".


ولم يضع الجيولوجيون هذه القارة الغامضة على الخريطة إلا في عام 2014، بحسب ما كتبه الموقع الرسمي لجامعة "كوينزلاند" في أستراليا على الإنترنت.
وأصبح العلماء الآن في طريقهم لمعرفة المزيد عن هذه القارة بفضل بعثة قادتها جامعة "كوينزلاند"، بالتعاون مع معهد شميدت للمحيطات، أو "SOI".
ما الذي يجعلها استثنائية؟￼انطلقت بعثة في رحلة لاستكشاف قارة ثامنة "مخفية" تُدعى "زيلانديا".تصوير: Derya Gürer and Schmidt Ocean Institute (SOI)
و"زيلانديا" عبارة عن منطقة كبيرة في جنوب غرب المحيط الهادئ، وتبلغ مساحتها 4.9 مليون كيلومتر مربع.
وغُمرت غالبية أجزاء هذه المنطقة تحت الماء، ولا تبرز منها إلا كاليدونيا الجديدة ونيوزيلندا فوق مستوى سطح البحر.
تقع "زيلانديا" جنوب غرب المحيط الهادئ.تصوير: Derya Gürer and Schmidt Ocean Institute (SOI)
وتكونت هذه المنطقة بأكملها من القشرة القارية ما يجعلها "مثيرة للاهتمام، وغير عادية"، بحسب ما ذكرته كبيرة العلماء التي قادت بعثة "Seafloor to Seabirds"، الدكتورة ديريا جورير، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
مسار السفينة.تصوير: Derya Gürer and Schmidt Ocean Institute (SOI)
وعلم الجيولوجيون عن وجود قشرة قارية في أعماق جنوب غرب المحيط الهادئ لمدة عقود، ومع ذلك، إلا أن مفهوم كون المنطقة كبيرة بما يكفي للتأهل كقارة بحد ذاتها أصبح شائعاً في الأعوام القليلة الماضية فقط، بحسب ما قالته جورير، وهي مُحاضرة في قسم علوم الأرض والبحار بجامعة "كوينزلاند".
وكانت لبعثة "Seafloor to Seabirds" عدة أهداف علمية، وتمحور هدفها الأساسي في إجراء عملية مسح لقاع البحر باستخدام سونار متعدد الحزم، ومقياس المغناطيسية.
وسيساهم المسح عالي الدقة عالية في فهم العمليات الجيولوجية التي كانت جزءاً في تكوين وتطور هذه المنطقة المعقدة، والتي تمثل "أحجية من الشظايا القارية"، بحسب تعبير جورير.
ما الذي يمكن تعلمه من البعثة؟￼علم الجيولوجيون عن وجود قشرة قارية في أعماق جنوب غرب المحيط الهادئ لمدة عقود.تصوير: Derya Gürer and Schmidt Ocean Institute (SOI)
وانطلقت البعثة من 6 فبراير/شباط، واستمرت إلى 6 مارس/آذار.
وخلال الرحلة، بقي الفريق على متن سفينة "Falkor" للأبحاث التابعة لمعهد شميدت للمحيطات لمدة 28 يوماً، وفقاً لموقع الجامعة.
وأكدت جورير: "لقد قمنا برسم خريطة لمنطقة كانت مجهولة، أو منطقة رُسمت لها خريطة سابقاً بدقة أقل بكثير".
ويعود تاريخ بعض العمليات التي قاست أعماق المياه في المنطقة إلى الستينيات، واتضح أن بعضها كان خاطئاً.
استمرت البعثة لـ28 يوماً.تصوير: Derya Gürer and Schmidt Ocean Institute (SOI)
وستسمح البيانات الجديدة بتصحيح الخرائط البحرية، وإعطاء صورة أوضح بكثير للطبيعة التي تتواجد تحت الماء في منتزه بحر المرجان البحري "Coral Sea Marine Park".
وقالت جورير: "ستساعد المعلومات المتعلقة بنسيج قاع البحر في إعادة بناء التاريخ التكتوني المعقد للمنطقة، بما في ذلك فتحة حوض المحيط بين أستراليا وزيلانديا".
ويُعد المنتزه، واحداً من أروع الكنوز البحرية في أستراليا، بحسب الموقع الحكومي للمنتزهات البحرية الأسترالية عبر الإنترنت.
كانت البعثة على متن سفينة "Falkor" للأبحاث.تصوير: Derya Gürer and Schmidt Ocean Institute (SOI)
وقدم هذا المشروع لمسح قارة "زيلانديا" 37 ألف كيلومتر مربع من البيانات التي ستساهم في مبادرة "Seabed2030"، والتي تهدف إلى عمل خريطة لقاع المحيط بأكمله بحلول عام 2030، وفقاً لما كتبه موقع اليونسكو الرسمي.
وتعمل جورير حالياً مع زملائها على تقييم البيانات التي جُمعت بفضل البعثة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:37 | 2021-05-24 07:37
07:34 | 2021-05-24 07:34
07:28 | 2021-05-24 07:28
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
الفنانة رحمة رياض تعلن ارتباطها رسمياً
25.04%
10:42 | 2021-05-23
الفنانة رحمة رياض تعلن ارتباطها رسمياً
10:42 | 2021-05-23
تعليق جديد من وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي
23.71%
03:09 | 2021-05-23
تعليق جديد من وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي
03:09 | 2021-05-23
التربية تصدر تنويهاً بشأن المواد الدراسية
20.59%
15:24 | 2021-05-22
التربية تصدر تنويهاً بشأن المواد الدراسية
15:24 | 2021-05-22
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا
10.66%
09:30 | 2021-05-23
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا
09:30 | 2021-05-23
سبب غياب عادل إمام عن جنازة وعزاء الراحل سمير غانم
10.52%
12:58 | 2021-05-23
سبب غياب عادل إمام عن جنازة وعزاء الراحل سمير غانم
12:58 | 2021-05-23
وفاة وكيل المرجع السيستاني وإمام مسجد الكوفة
9.47%
07:19 | 2021-05-23
وفاة وكيل المرجع السيستاني وإمام مسجد الكوفة
07:19 | 2021-05-23
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.