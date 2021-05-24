اليابان .. حملة لتطعيم 36 مليون مسن قبل أولمبياد طوكيو

اليابان ستبدأ حملة لتلقيح 36 مليون مسن قبل أولمبياد طوكيواليابان توافق على لقاحين جديدين مضادين لكورونا قبل توسيع حالة الطوارئ.ووفقا لوكالة "كيودو" ستعمل مراكز التطعيم الجماعي في المدينتين يوميا لمدة ثلاثة أشهر وستقوم بإعطاء لقاح "موديرنا"، الذي وافقت عليه الحكومة اليابانية مؤخرا.وقد حددت اليابان هدفا بتلقيح جميع سكانها المسنين البالغ عددهم 36 مليونا بحلول نهاية تموز.وللوصول إلى هذا الهدف، على اليابان تقديم أكثر من مليون جرعة لقاح يوميا، هو أكثر من ضعف عدد اللقاحات المقدمة يوميا في الوقت الحالي والتي تبلغ 410 آلاف جرعة.