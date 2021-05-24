مصر.. الحكم على مغتصبي "فتاة التك تك"

وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن 11 سنة وغرامة 14 ألف جنيه، فيما حصل المتهم الثاني على 9 سنوات وغرامة 14 ألف جنيه، وحصل الثالث على 9 سجن و10 آلاف جنيه غرامة، وحصل الرابع على 4 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، فيما حصل المتهم الخامس على 4 سنوات سجن وغرامة 105 آلاف جنيه غرامة، وحصل المتهم السادس والأخير على البراءة.وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر يوم 26 تموز الماضي، بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على فتاة التيك توك "منة عبدالعزيز" لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بخطفها بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية عن طريق بث فيديو لها "عارية" بعد التعدي عليها جنسيا، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك، عبارة عن غرفة بفندق زوسر بشارع الهرم بمحافظة الجيزة.