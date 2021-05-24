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قصة أقرب للخيال.. حاول ذبح زوجته لأنها "خانته في الحلم"

دوليات

2021-05-24 | 15:30
قصة أقرب للخيال.. حاول ذبح زوجته لأنها "خانته في الحلم"
المصدر:
Sky News عربية
6,568 مشاهدة

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة كادت تذهب ضحيتها أم تعرضت لمحاولة قتل ذبحا أمام أطفالها.

ولم يكن المتهم سوى زوج الضحية.

وتداول سكان القليوبية شريط فيديو حديث لم تتجاوز مدته الدقيقة ونصف، شريط إمساك الأهالي بالزوج الذي كان يعاني من اضطرابات عقلية

وظهر في الفيديو عدد من الأشخاص متجهين لتسليم المتهم، يدعى"محمد ص"، 37 سنة، لقسم شرطة شبرا الخيمة، بعدما حاول الهرب إثر ارتكاب الجريمة البشعة.

وكان المتهم في حالة انهيار وملابسه ملطخة بالدماء ممسكا في يده مصحفا، بحسب الفيديو.

وكشف شاهد عيان يدعي مصطفي عصام، وهو طالب جامعي، من سكان القليوبية تفاصيل ما حدث وقت وقوع الجريمة.

وقال إن المتهم عند استيقاظه من النوم ذهب إلى زوجته وقال لها: " أنا عرفت كل حاجة.. " قبل أن يحاول قتلها ذبحا من رقبتها بسلاح أبيض.

وأضاف الشاهد أن الزوجة وهي ربة منزل، ومعروف عنها حسن السمعة، مشيرا إلى أن زوجها كان يتشاجر معها باستمرار فضلا عن تصرفاته المريبة التي ظهر بها مؤخرا.

وفجر مصدر أمني مفاجأة، إذ قال إن المتهم أدلى أثناء التحقيقات بكلام غريب ومما جاء فيه: "أثناء نومي.. حلمت بأن زوجتي تخونني لذلك عقدت العزم على التخلص منها".

وأشار المصدر إلى أن الزوجة مازالت علي قيد الحياة داخل غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات المحافظة.
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