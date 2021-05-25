"رسميا".. 7 مرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية

وأيد مجلس صيانة الدستور في إيران، أهلية 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية وهم:رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي.الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي.رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني.نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي.محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة"، وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.ويعني ذلك استبعاد الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني والرئيس السابق أحمدي نجاد والنائب الحالي لرئيس الجمهورية الإصلاحي اسحاق جهانغيري، من السباق الرئاسي.