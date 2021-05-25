قطاع الاتصالات.. الكشف عن خطوات نحو الاعتراف الدولي

كشف منتدى بغداد الاقتصادي، الثلاثاء، عن خطوات عملاقة نحو الاعتراف الدولي في ملتقى عالم الهاتف النقال في برشلونة تخص قطاع الاتصالات العراقي.



واثنى المنتدى في بيان، على "النتائج الدولية التي يحققها قطاع الاتصالات، والتي من خلالها دخل العالمية، وذلك بعد تطوير الاداء والانتقال الى مرحلة مهمة لفتت انظار العالم، وجعلته يقف مع كبار المعمورة في هذا المجال".

وأضاف البيان أن "دخول اسيا سيل ميدان المنافسة العالمية، انجاز مهم نطمع ان نجده في جميع القطاعات وتتم الافادة من اداء هذه الشركة"، مشيراً الى أن "آسياسيل تثبت مرة أخرى دورها الرائد والبارز في قطاع الاتصالات في العراق من خلال اختيارها ضمن نهائيات جوائز النقال العالمية (غلوموز) ضمن فئة التكنولوجيا لأجل الخير، والتي يقدمها النظام العالمي للاتصالات المتنقلة في ملتقى عالم الهاتف النقال السنوي في برشلونة، إسبانيا".