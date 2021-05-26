الصحة العالمية تثير الرعب بين الدول العربية بشأن السلالة الهندية

دعت المستشارة بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مها طلعت، العالم إلى ضرورة الاستعداد لأي خطر صحي قادم على غرار جائحة "كوفيد-19"، بعد ما كشفه الوباء من أزمة في الأنظمة الصحية.

وقالت طلعت في مقابلة متلفزة أن "النسخة المتحورة من الفيروس متواجدة في بلدان عدة بينها 4 دول عربية"، مشيرة إلى أن "تفشي هذه النسخة في الهند كان مختلفا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تزامنا مع أعياد ومناسبات وطنية".

وأشارت إلى أن "الوضع الوبائي في مصر ما زال يرتفع بنحو بسيط"، مضيفة أنه "يستدعي أخذ الاحتياطات والحذر"، داعية المواطنين للإقبال على أخذ اللقاحات كونها فعالة وآمنة".

وتابعت إن "اللقاح الصيني "سينوفاك" الذي سيتم تصنيعه في مصر، أكثر فعالية من لقاحات أخرى متاحة في الأسواق، والأبحاث الجارية حوله تبعث بمؤشرات جيدة".

وحول مرض الفطر الأسود الذي تفشى في الهند، قالت إن "تناول الأمر "أخذ أكبر من حجمه"، مضيفة أنه يتواجد في البيئات غير النظيفة، وينتقل بالتلامس أو عبر الجروح، ويهاجم الأجسام في حال ضعف المناعة".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة الصحة المصرية إنه لا صحة لرصد أي سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر، بحسب بيان رسمي صادر من مجلس الوزراء المصري.

وشددت الوزارة على "امتلاك مصر برنامج ترصد للأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفي حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها".

وفي سياق منفصل، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في مصر، الدكتور حسام حسني، إن هناك حالتين أو ثلاثة في مصر مصابة بالفطر الأسود، مطالبا بعدم تصدير الرعب للمواطنين.