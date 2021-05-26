قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية أميركية

وقال راسل ديفيس من شرطة مقاطعة سانتا كلارا إن المسلح المشتبه به قتل ولم يتأكد بعد "العدد الدقيق للقتلى والجرحى"، مضيفا أن المعلومات لا تزال "أولية".ووقع إطلاق النار قرب نقطة لمجموعة النقل "فاليه تراسبورتايشن اوتوريتي" التي تدير النقل العام محلياً.وأشارت الشرطة إلى أنّ موظفين في الشركة "من بين الضحايا"، من دون تحديد العدد.وقالت الشركة على تويتر إنه تم إخلاء الموقع.وشهدت الولايات المتحدة سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" في إنديانابوليس، وفي عمارة مكاتب في كاليفورنيا، وفي سوبر ماركت في بولدر (كولورادو) وفي عدد من صالات التدليك في أتلانتا.