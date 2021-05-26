منظمة أممية: الإصابات والوفيات بكورونا في هذه الدول مقلقة

وأشارت إلى أن دول أمريكا اللاتينية سجلت الأسبوع الماضي أعلى خمس معدلات وفيات في جميع أنحاء العالم، محذرة من أن الكثير من الناس في المنطقة لم يعودوا يلتزمون بإجراءات الصحة العامة المخصصة لمكافحة الوباء.وأبلغت تشيلي والبيرو والباراغواي عن انخفاض في الإصابات الجديدة، لكن الأوروغواي والأرجنتين والبرازيل تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة، بينما أبلغت بوليفيا عن زيادة كبيرة في الوفيات.