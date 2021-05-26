أكثر من 100 مفقود بغرق سفينة في دولة أفريقية

ووفقا للمعلومات الواردة، وقع الحادث صباحا في منطقة الحكومة المحلية نجاسكي في ولاية كيبي النيجيرية في شمال غربي البلاد، وبحسب السلطات المحلية، كانت السفينة تبحر من ولاية النيجر وسط البلاد.من جهته، قال رئيس إدارة المنطقة عبد الله بخاري فارا: "عملية الانقاذ مستمرة، حتى الآن تم العثور على 22 راكبا فقط، وتوفي شخص آخر.. نتحدث عن 140 راكبا فقدوا جميعا".وأضاف: "نقلنا ركاب القارب الذين تم إنقاذهم إلى مستشفى محلي لتقديم المساعدة اللازمة"، وتابع: "نتيجة للحادث، على الأرجح، مات الكثير من الناس، ولا أحد يعرف عددهم بالضبط".وأشار فارا أيضا، إلى أن "الازدحام هو سبب غرق السفينة".