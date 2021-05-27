ضحايا كورونا.. حصيلة جديدة حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 168.4 مليوناً حتى اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 1.74 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 168 مليوناً و417 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و498 ألف حالة. وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و742 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.