واشنطن: سنراجع بعناية العقوبات المفروضة على طهران بشرط

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قد عبر هذا الأسبوع عن تفاؤله إزاء توصل طهران إلى اتفاق قريبا مع الدول الكبرى.وجاءت هذه التصريحات قبل الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في فيينا، حيث تتفاوض إيران والدول الكبرى منذ أبريل للاتفاق على الخطوات التي يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.وقال ربيعي في مؤتمر صحفي بثه موقع إلكتروني تديره الدولة "تم التوصل إلى توافقات عامة بشأن أوجه الخلاف الكبرى. والقضايا المتبقية فيما يتعلق برفع العقوبات بسيطة للغاية. وبالنظر إلى عملية التفاوض، فإننا متفائلون بشأن حل القضايا الصغيرة والعملية المتبقية".في المقابل، اتخذ كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي موقفا أكثر حذرا في تصريحات للتلفزيون الرسمي.