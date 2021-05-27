"معركة كورونا".. لقاح جديد في غضون أسابيع

وأضافت الشركتان أن التجربة سوف تختبر تركيبات اللقاح المرشح ضد فيروس كورونا الأصلي الذي انتشر من ووهان بالصين، وضد السلالة التي شوهدت لأول مرة في جنوب إفريقيا.وتعد سانوفي شركة فرنسية في مجال الصيدلة والأدوية، وتتخذ من باريس مقرا لها، أما غلاكسو سميث كلاين، فهي شركة أدوية بريطانية ومقرها برينتفورد.وقالت شركتا الأدوية في بيان إنه إذا نجحت التجربة، يمكن للمنظمين الموافقة على استخدام اللقاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.وأضافتا "سيبدأ التصنيع في الأسابيع المقبلة لتمكين الوصول السريع إلى اللقاح، في حالة الموافقة عليه".ونقل البيان عن توماس ترومف، الذي يقود أبحاث وتطوير اللقاحات في شركة سانوفي باستور، قوله "جرى تشجيعنا لنرى اللقاحات الأولى تبدأ في الظهور في مثل هذه الدراسة المهمة والمحورية للمرحلة الثالثة".