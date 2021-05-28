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أبرز عناوين الصحف العالمية بشأن حالة التأهب بين إسرائيل وحماس

دوليات

2021-05-28 | 02:41
أبرز عناوين الصحف العالمية بشأن حالة التأهب بين إسرائيل وحماس
1,332 مشاهدة

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي كان أبرزها استمرار حالة التأهب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، رغم اتفاق الهدنة بين الطرفين بعد 11 يوما من العمليات العسكرية بينهما.

وركزت الصحف أيضا على التوترات الأمنية في العراق نتيجة اعتقال قاسم مصلح، وأخيرا الآثار المترتبة على تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد في البرازيل.

جولة جديدة من الحرب في غزة؟‎
قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ إن إسرائيل تستعد للحرب المقبلة مع حركة حماس، في ظل حالة الشك المحيطة بمدى الردع الذي تحقق نتيجة العملية الأخيرة في غزة، حيث تحاول حماس الترويج لرواية الانتصار في المعركة، ولا تزال تربط الأحداث بالأوضاع الحالية في القدس
 
وأضافت بقولها، في تقرير: ”رغم الهدنة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فإن الاستخبارات الحربية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي تستعد بالفعل لاندلاع الجولة الجديدة من العنف“.
 
ومضت: ”تعتقد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية ”أمان“ أن حماس لم تصل حتى الآن إلى المستوى الذي يسمح لها بإدراك الأضرار التي تعرضت لها خلال عملية حارس الأسوار السابقة، حيث تحاول الحركة الترويج لرواية الانتصار في الحرب الأخيرة في غزة، والتي تسببت في دمار واسع النطاق بالقطاع، في الوقت الذي تسعى فيه الحركة لاستمرار الربط المباشر مع الأحداث في القدس“.
 
وتابعت: ”حاول زعيم حركة حماس يحيى السنوار التقليل من الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية العسكرية للحركة خلال معركة الـ11 يوما. وهدد بإشعال القتال مرة أخرى إذا انتهكت إسرائيل المسجد الأقصى. وقال: نحن مستعدون للمعركة العظمى إذا ارتكب العدو حماقة كبيرة في القدس والأماكن المقدسة. نريد توجيه رسالة إلى الاحتلال والعالم، بأننا لا نوجّه تهديدات عشوائية، وأن للأقصى رجالا يدافعون عنه“.
 
ونقلت عن مسؤولين بارزين في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم: إنه في حالة تنفيذ السنوار لتهديده، فإن جيش الدفاع لديه بالفعل المئات من الأهداف التي يستعد لمهاجمتها، وسوف يستمر في إضافة المزيد منها.
 
ووفقًا لتقديرات وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ”أمان“، فإن محمد ضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يريد شنّ العديد من الهجمات على إسرائيل، ومن بينها غارات عبر الحدود، تستهدف قوات عسكرية ومدنيين، بالإضافة إلى محاولة إنهاك نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي ”القبة الحديدية“، بوابل كبير من الصواريخ.

مأساة في البرازيل بسبب ”كورونا“
قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية: إن فيروس ”كورونا“ يقتل المئات من السيدات الحوامل والأطفال حديثي الولادة في البرازيل، حيث تواجه النساء الحوامل الخطر الأكبر، بينما يواجه الأطباء قرارات مرتبكة حول التوقيت الذي يمكن من خلاله إجراء عملية الولادة قبل موعدها.
 
وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”أكثر من 100 سيدة حامل تلقى حتفها شهريا في البرازيل نتيجة إصابتهن بفيروس ”كوفيد 19″، ما يمثل ضعف معدل الوفيات مقارنة بالعام الماضي، وفقا للأرقام الحكومية، في مأساة يلقي الباحثون باللوم فيها على سلالة P.1 للفيروس، والتي ظهرت في الأمازون، وأنهكت المستشفيات“.
 
وقالت: ”هناك ألف سيدة حامل لقين حتفهن نتيجة التعقيدات ذات الصلة بفيروس ”كورونا“ في الأمريكيتين، وفقا لتقديرات منظمة ”بان أمريكان“ الصحية، وبناءً على معلومات من 24 دولة، والتي قالت: إن النساء الحوامل في البرازيل يواجهن الخطر الأكبر من الموت في المنطقة، بحسب الدراسة“.
 
وتابعت بقولها: ”مات ما يقرب من 579 طفلا حديث الولادة، أعمارهم أقل من عام، نتيجة إصابتهم بفيروس ”كورونا“ منذ بدء تفشيه في البرازيل. هناك المئات من الأطفال الذين وُلدوا قبل الموعد المحدد لإنقاذ أمهاتهم المريضات. يموت آخرون في الرحم، ويحرمون من الأوكسجين، بينما تلهث أمهاتهم للحصول على الهواء، أو يصابون بالمرض ويموتون في الأشهر الأولى من الحياة“.

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