رغم انخفاض الاصابات.. الهند تواصل تسجيل وفيات مرتفعة

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، عن "تسجيل 179 ألفا و 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27 مليونا و 547 ألفا و 705 أشخاص."فيما اشارت الى أن "البلاد شهدت وفاة 3558 حالة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 318 ألفا و 821 حالة".هذا وكانت الهند قد سجلت ارتفاعات قياسية هي الاعلى في العالم من حيث الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا استمرت قرابة 40 يوما ، اذ بدأت موجة عنيفة سميت بالسلالة الهندية المتحورة منذ منتصف شهر نيسان / ابريل الماضي ، وانتشرت في ارجاء العالم.