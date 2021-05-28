ألمانيا تعتزم البدء بتطعيم الأطفال ضد كورونا

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "وكالة الأدوية الأوروبية من المرجح أن توافق على استخدام لقاح "فايزر" للفئة العمرية 12-15 عاما"، مشيرة إلى أنه "بعد التشاور مع حكام الولايات الألمانية الـ16 يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما طلب موعد لتلقي التلقيح".وشددت على أن "التطعيم الآمن سيكون مستقلا تماما عن مسألة ما إذا كان الطفل قد تم تطعيمه أم لا".يذكر أن 41.5% من سكان ألمانيا تلقوا حتى الآن جرعة واحدة من اللقاح، بينما حصل 15.7% على جرعتين.