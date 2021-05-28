الصحة العالمية عن قضية منشأ كورونا: "مسممة بالسياسة"

وقال رايان، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة: "نود أن يفصل الجميع، إذا استطاعوا، بين السياسة والعلم في هذه القضية. هذه العملية برمتها تسممها السياسة".ويأتي تصريح رايان بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوامر لمساعديه بالعثور على إجابات على سؤال حول منشأ الفيروس.ومنذ تفشي الفيروس الذي انتشر في العالم من مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019 يحاول العلماء حل اللغز حول منشأه.وقضى فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية 4 أسابيع في ووهان والمناطق المحيطة بها مع باحثين صينيين، وقالوا في تقرير صدر في مارس 2021 إن من المرجح أن يكون الفيروس قد انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر، واعتبروا أن فرضية ظهوره اصطناعيا غير مرجحة بينما تلمح إليها كثيرا الولايات المتحدة.