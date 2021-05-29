الهند تسجل ادنى حصيلة اصابات يومية منذ 45 يوما

وكشفت بيانات وزارة الصحة في الهند، عن "تسجيل 173.790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية لها منذ 45 يوما"، مشيرة الى "وفاة 3617 شخصا بسبب فيروس كورونا في ذات المدة".كما اشارت بيانات وزارة الصحة الى أن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند يبلغ الآن 27.7 مليون حالة، فيما تسبب هذا الفيروس بوفاة 322512 شخصا، بالهند.وتحتل الهند المركز الثالث عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، فيما تنتشر في البلاد أمراض خطيرة كـ"الفطر الأسود والفطر الأبيض".