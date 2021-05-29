وفاة غامضة..مياه سيناء تبتلع رئيس المخابرات الاوكرانية الاسبق

وأكد نائب وزير الخارجية الأوكراني، فيغيني يينين، مصرع غفوزد جراء غرقه في منتجع دهب جنوب شبه جزيرة سيناء. ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن جثة غفوزد، البالغ 62 عاما، تم العثور عليها في شواطئ دهب وحاولت خدمة الإسعاف المحلية إنقاذه ونقل إلى مستشفى محلي لكنه فارق الحياة.وتم تعيين غفوزد رئيسا لهيئة الاستخبارات الخارجية في أوكرانيا في فبراير عام 2014 في ذروة الأزمة السياسية الحادة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق للبلاد، فيكتور يانوكوفيتش.وترأس غفوزد جهاز المخابرات الخارجية الأوكراني ، وهو هيئة حكومية مستقلة ، تقوم بتنفيذ أنشطتها الاستخباراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتقنية والتقنية. المعلومات والمجالات البيئية والمرؤوسين مباشرة إلى رئيس أوكرانيا. ويعتبر دستور أوكرانيا وقانون أوكرانيا بشأن هيئات الاستخبارات والقواعد واللوائح الأخرى في أوكرانيا بمثابة التوجيه الرئيسي لأنشطة جهاز الاستخبارات الأجنبية.وتشمل مهام رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني جمع وتقييم وتحليل ونشر المعلومات الاستخبارية لرؤساء أعلى هيئات صنع القرار في أوكرانيا وفقًا للقانون المعمول به ؛تنفيذ تدابير خاصة لتعزيز سياسة الدولة في أوكرانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتقنية والبيئية والإعلامية ، فضلاً عن المساهمة في الدفاع الوطني ، وتعزيز التنمية الاقتصادية ، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا ؛حماية البعثات الأوكرانية في الخارج ، وتوفير الأمن للموظفين وأفراد أسرهم في البلد المضيف وكذلك الضباط الملحقين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات أسرار الدولة ؛المشاركة في العمليات الدولية التي تعالج قضايا ذات أولوية عالية مثل الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة والتكنولوجيات ذات الصلة والهجرة غير الشرعية ؛ وتوفير تدابير مضادة للتهديدات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي لأوكرانيا ، وحياة وصحة مواطنيها ، ومؤسسات الدولة في الخارج.