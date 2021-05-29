ما علاقة البنوك العراقية بتمويل صفقة ايرانية لشراء لقاحات كورونا

وقال رضا أردكانيان في تصريح أفادت به وكالة إرنا الإيرانية الرسمية إنه بعد المتابعة المستمرة، تم الحصول على التصاريح اللازمة لتحويل 125 مليون دولار من الموارد المالية الإيرانية من المصرف العراقي للتجارة إلى مصرف سويسري لشراء 16 مليون جرعة من لقاح كوفاكس.وتابع: من المتوقع أن يتم العمل نهاية الأسبوع الجاري وستحول هذه اللقاحات إلى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية قريبا.وسبق أن قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، إن المتراكم من أموال للشركات الإيرانية هي قيمة مشتريات العراق من الغاز المجهز لمحطات كهرباء العراق، وكذلك ثمن تجهيز الكهرباء الحي إلى بعض المحافظات، وهي حقوق تتراكم يوميا مع قيمة التجهيز.وأوضح صالح في تصريحات صحفية أن هناك حظرا تاما من الولايات المتحدة على أي تعامل بالدولار أو العملات الأجنبية بصورة تحويلات بنكية مع إيران، مشيرا إلى أن هناك استثناءات إنسانية تتمثل بإمكانية تسديد تلك الحقوق المتراكمة نقدا لمصلحة طهران لاحتياجات مثل الغذاء والدواء وبعض مصاريف السياح القادمين إلى العراق، وتسدد من المتراكم لتلك المبالغ وتلك المستحقات وتخضع لمعايير مقبولة من الأطراف كافة.وفي حين يؤكد الجانب الإيراني أن حجم الأموال المجمدة لدى العراق تقدر بـ5 مليارات دولار، أكد صالح أن الرصيد متغير وقد يزيد باستهلاك الغاز والكهرباء يوميا وينقص عند التسديد.