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البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 30 مليون دولار لدعم فلسطين

دوليات

2021-05-29 | 05:52
البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 30 مليون دولار لدعم فلسطين
373 مشاهدة

وافق البنك الدولي، اليوم السبت، على منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي والمساهمة في إعادة إعمار غزة.

وقال البنك الدولي، في بيان، إن المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني.
 
وذكر المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "ستكون منحة سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة لأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة".
 
وأضاف: "ستساعد هذه المنحة الجديدة على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي"، حسب وكالة "شهاب" للأنباء.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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