جنود أمريكيون يكشفون أسراراً نووية

وللتعرف على أمور مثل المواقع التي تضم أبنية خرسانية "ساخنة" تحت الأرض تحوي قنابل نووية وجداول دوريات أمنية وتفاصيل أخرى، أنشأ الجنود مجموعات بطاقات رقمية "فلاش كارد" على تطبيقات بينها "شيغ" و"كويزليت" و"كرام".وقال كاتب المقال فويكي بوستما، إنه "من خلال البحث على الإنترنت ببساطة عن المصطلحات المعروفة بأنها مرتبطة بالأسلحة النووية، تمكن (بيلينغكات) من اكتشاف بطاقات يستخدمها عسكريون يخدمون في القواعد العسكرية الأوروبية الست التي ذكر أنها تضم أسلحة نووية".وحسب الموقع فقد "وجدت مجموعة واحدة من سبعين بطاقة تعليمية على تطبيق (شيغ) بعنوان (للدراسة!) تشير إلى الملاجئ التي تحوي أسلحة نووية في قاعدة فولكل الجوية في هولندا، ومن بين الأسئلة الواردة على بطاقة (كم عدد الأقبية دبليو اس3، الموجودة في قاعدة فولكل؟) والجواب حسب البطاقة هو (أحد عشر (11)) و(دبليو اس3) هي الأحرف الأولى من المصطلح العسكري لتخزين الأسلحة وأنظمة الأمن".ولم تعترف الحكومة الهولندية رسميا يوما بأن قاعدة فولكل الجوية في جنوب شرق البلاد تضم أسلحة نووية.وأشارت بطاقة أخرى من المجموعة نفسها إلى أن خمسة من الأقبية الـ11 كانت "ساخنة" والست الأخرى "باردة" مع تحديد كل منها بدقة.كما وجد مجموعة من ثمانين بطاقة على موقع "كرام" للبطاقات التعليمية مع تفاصيل الخزائن الساخنة والباردة في قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا، تكشف كيف يجب أن يقوم الجندي في تفعيلها استنادا إلى مستوى الإنذار.ويخضع الجنود الأمريكيون المسؤولون عن الترسانة النووية في أوروبا بانتظام لاستبيانات أمنية طويلة ومفصلة، تجبرهم على حفظ قدر كبير من المعلومات والأسماء المختصرة.