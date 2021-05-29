دولة أوروبية تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3398، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4480945.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 26 مايو 3180 حالة، وفي 27 مايو 3542، وفي 28 مايو 4182.كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127775 شخصا.