بابا الفتيكان يحدد موعد لقاء ممثلي مسيحيي لبنان

وقال البابا: "سألتقي في الفاتيكان مع قادة المجتمعات المسيحية في لبنان لمناقشة الوضع المقلق في البلاد، والصلاة معا من أجل نعمة السلام والاستقرار".وخلال صلاة الأحد، حض البابا المؤمنين على "أداء صلوات تضامنية ترافق التحضير لهذه المناسبة، للدفع باتّجاه مستقبل أكثر سلاما لهذا البلد (لبنان) الحبيب".والشهر الماضي أكد فرنسيس في رسالة بعثها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون "أن لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش الأخوي معا، التي جعلت منه رسالة إلى العالم بأسره".وسبق أن أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن بابا الفاتيكان أبدى له رغبته في زيارة لبنان بعد تشكيل الحكومة هناك.