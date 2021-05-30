بالصور.. إخلاء منازل بعد انفجار بمصفاة للنفط في أمريكا

بدأ الحريق فى منشأة أرغون فى نيويل، فى وقت متأخر من مساء السبت بعد سماع دوي انفجار.وقالت محطة "WTOV9"، نقلاً عن عمدة مقاطعة هانكوك، إن الحريق تمت السيطرة عليه بعد قليل وتم إجلاء الأشخاص من المنازل الواقعة في دائرة نصف قطرها ميل واحد من المصفاة.وذكرت لاحقا وسائل إعلام أنه تم إخماد الحريق، وأن السلطات سمحت لمن غادروا منازلهم بالعودة. لم يسجل المزيد من الخسائر ويجري التحقيق في أسباب الحادث.