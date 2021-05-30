بالأرقام.. حصيلة جديدة بإصابات كورونا ومتلقي اللقاح عالمياً

ووصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 1.84 مليار جرعة.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونًا و957 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و533 ألف حالة.وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرج للأنباء عن إعطاء نحو مليار و845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.