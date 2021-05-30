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فلسطين ترحب بقرار عراقي يخص مواطنيها

دوليات

2021-05-30 | 11:15
فلسطين ترحب بقرار عراقي يخص مواطنيها
6,784 مشاهدة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بموافقة مجلس النواب العراقي على معاملة المواطن الفلسطيني المقيم لأكثر من ١٠ سنوات متواصلة في العراق معاملة شقيقه المواطن العراقي.

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالمناقشات التي أجراها مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق بالأمس دعما واسنادا لقضية شعبنا وحقوقه وصموده، والتي ترجمها البرلمان العراقي على الفور بالموافقة بالقراءة الثانية على معاملة المواطن الفلسطيني المقيم لأكثر من ١٠ سنوات متواصلة في العراق معاملة شقيقه المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية والانتخاب والترشح حفاظا على حق العودة".

وأكدت، أن "هذه الخطوة ليست بغريبة عن مواقف العراق الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا، فهي امتداد لمواقفه الأخوية الصادقة ودعمه المتواصل لقضايا شعبنا على المستويات والمحافل كافة، وهي ثمرة من ثمار التعاون والتنسيق المشترك في كافة القضايا بين دولة فلسطين وجمهورية العراق الشقيق، والتي كان آخرها الزيارة الهامة التي قام بها وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي قبل ايام، حيث بحث فيها هذا الموضوع تحديدا مع دولة رئيس الوزراء، معالي وزير الخارجية ودولة رئيس البرلمان، بالاضافة الى رؤساء المكونات السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان العراقي".

وفي الوقت الذي عبرت فيه، عن "ارتياحها لمواقف الدول العربية وقياداتها وبرلماناتها وشعوبها الداعمة والمساندة لحقوق شعبنا، والتي تجلت بشكل واضح إبان العدوان الأخير على شعبنا، فإنها تحيي البرلمان العراقي على هذه الخطوة وكذلك الكتل البرلمانية والمراجع الدينية والأحزاب الدينية التي دعمت هذا القرار على أمل أن تستكمل اجراءات اعتماده بشكل نهائي في القريب العاجل".

وانهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها أمس السبت، قراءة تقرير مقترح تعديل قانون إقامة الأجانب.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لأجل انصاف الاخوة الفلسطينيين وتعبيراً عن تضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية وتخفيف الاعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين الشقيقة، مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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