منذ تسنمه رئاسة أمريكا.. بايدن يهاتف الرئيس الصيني لأول مرة

وقال بايدن، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في ولاية ديلافير بمناسبة يوم الذكرى، الذي تحتفل به الولايات المتحدة: "أجريت منذ ساعة مكالمة طويلة مع الرئيس شي. وأكدت بوضوح أنه لا يمكننا ألا ندعو لحماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم".بدورها، قالت الصين على لسان وزير خارجيتها، وانغ يي، إنها تسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.