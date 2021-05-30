دولة عربية ترفع قيود فايروس كورونا

وفرضت مصر بعض القيود على المطاعم والمراكز التجارية الكبرى والمقاهي، إذ كان لزاما عليها أن تغلق أبوابها اعتبارا من التاسعة مساء منذ السادس من مايو الجاري، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.ووافقت لجنة إدارة أزمة كورونا اليوم في اجتماعها على "العودة للعمل بالتوقيت الصيفي فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021".كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط.