الصين تتخذ قرارات جديدة بشأن "الانجاب"

وقال المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في اجتماع اليوم، إن تنفيذ هذه السياسة وإجراءاتها الداعمة ذات الصلة، سيساعد في تحسين الهيكل السكاني في الصين، ويعالج مشكلة شيخوخة السكان على نحو فعال، ويحافظ على مزايا الموارد البشرية في البلاد.هذا ولم يتم بعد الإعلان عن تاريخ بدء نفاذ هذا الإجراء.تجدر الإشارة إلى النمو السكاني في الصين سجل أبطأ معدل له منذ عقود، ليصل مجموع عدد السكان إلى 1.411 مليار نسمة، بحسب نتائج آخر تعداد سكاني، ما سلط الضوء على أزمة تلوح في الأفق بسبب ارتفاع معدل الأعمار وشيخوخة المجتمع.وازداد عدد سكان الصين بمقدار 72 مليون نسمة، لكن النمو السكاني البالغ 5.4% خلال العقد الماضي كان الأبطأ منذ ستينات القرن الماضي.