دولة مجاورة تسجل ارتفاعا في إصابات ووفيات كورونا

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1245، لتصل حصيلتها الكلية إلى 450436 حالة، بينها 9661 نشطة، و1438 حرجة.ويأتي ذلك بعد أن بلغت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 28 ايار 1215 حالة، وفي 29 ايار 1106 حالات، وفي 30 ايار 907 حالات.وذكرت وزارة الصحة برصد 15 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7362 متوفيا.وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا يوم 28 ايار 11 حالة، وفي 29 ايار 14 حالة، وفي 30 ايار 13 حالة.واشارت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 433413 شخصا، بعد تسجيل 1275 حالة شفاء جديدة.