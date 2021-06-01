اصابات كورونا في الهند تواصل الانخفاض

واعلنت الصحة الهندية، رصدها 127.510 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 2795 حالة وفاة جديدة.وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند بلغ الآن 28.2 مليون إصابة، وعدد الوفيات 331895.وتحتل الهند المركز الثالث عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، من حيث عدد الوفيات بكورونا، فيما تنتشر في البلاد أمراض خطيرة كـ"الفطر الأسود" و"الفطر الأبيض".