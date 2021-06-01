"اوبك" تقرر بشأن التخفيف التدريجي الحالي لإنتاج النفط

وقالت مصادر إن خبراء المجموعة أكدوا توقعات سابقة لقفزة كبيرة بواقع ستة ملايين برميل يوميا في الطلب على النفط في ‭‭‭‭‭‭‭2021‬‬‬‬‬‬‬ مع تعافي العالم من جائحة كوفيد-‭‭‭‭‭‭‭19‬‬‬‬‬‬‬.وخفضت "أوبك+" الإنتاج بمقدار قياسي بلغ ‭‭‭‭‭‭‭9.7‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا العام الماضي مع انهيار الطلب. واعتبارا من تموز ستتقلص تحفيضات "أوبك+" إلى ‭‭‭‭‭‭‭5.8‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا.وكانت مجموعة "أوبك+" قد قررت في نيسان الماضي إعادة ضخ ‭‭‭‭‭‭‭2.1‬‬‬‬‬‬‬ مليون برميل يوميا إلى الأسواق في الفترة من ايار إلى تموز 2021، توقعا لزيادة الطلب العالمي رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند.ومنذ القرار، واصلت أسعار النفط الصعود، لكن احتمال زيادة الإنتاج من إيران، مع إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من الاتجاه الصعودي للخام.وصعد سعر خام "برنت" فوق مستوى 71 دولارا للبرميل اليوم، وهو أعلى مستوى منذ اذار 2021.