بينها العراق.. تقرير يرصد "الفطر الأسود" في دول العالم

وبحسب تقرير لـ"فرانس 24"، يعتبر داءً مميتاً أتى على حياة 50 بالمئة من المصابين خلال أيام قليلة.

وينتج مرض الفطر الأسود عن كائنات تُسمى العفنيات، يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.وبدأ هذا المرض، وهو غير معد، بالانتشار خصوصا وسط من تعافوا من كوفيد-19 لا سيما في الهند في وقت سابق هذا الشهر وتسبب بوفاة المئات. وهو داء مميت يودي بحياة 50 بالمئة من المصابين فيه خلال أيام قليلة.ويعد المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة الأكثر عرضة للإصابة به.

وفي العالم العربي، سجل العراق مساء امس الاثنين أول وفاة بمرض الفطر الأسود، حسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء.وحتى الآن، ما تزال أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في العراق مرتفعة، لكنها مستقرة بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة في اليوم على الأقل، بينما ما يزال حظر التجول الجزئي ساريا في البلاد.وبلغ إجمالي الإصابات بالوباء حتى مساء الاثنين 1,201,352 إصابة بينها 16375 وفاة.وتلقى حتى الآن 594,927 شخصا اللقاح المضاد لكوفيد-19، وفق بيانات وزارة الصحة، وهو عدد ضئيل جداً في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، وحتى الآن تلقى العراق عبر آلية كوفاكس نحو مليون لقاح، وفق منظمة الصحة العالمية.