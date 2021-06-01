خلال يوم.. تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 10687 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و923 ألفا و823 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1600 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتة الى تعافي مليونين و477 ألفا و596 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.