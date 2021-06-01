الكشف عن مقتل 13 جندياً تركياً شمالي العراق

وقالت وكالة "هاوار" للأنباء، إن "قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) وهي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، نفذت عملية في ساحة دولا ماران التابعة لمنطقة آفاشين في مناطق الدفاع المشروع" (التسمية التي تطلقها القوات الكردية على جبال قنديل الممتدة على طول الحدود العراقية مع تركيا)".وأضافت الوكالة أن "تركيا تشن منذ 23 أبريل الماضي هجمات على مناطق (زاب، متينا وآفاشين) التابعة لمناطق الدفاع المشروع (مديا)".