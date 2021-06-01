تركيا تسجل 7112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7112، مقابل 6933 الأحد و6493 الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5256516.وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 129 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 134 الأحد و122 الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 47656 شخصا.كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 9457 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5124081 شخصا.