دولة عربية تعلن عدد المواطنين المتلقين للقاحات كورونا

وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، عن أن 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا، من 6 ملايين تم تسجيلهم للحصول على اللقاح.وأوضح حرص الدولة على الحفاظ على سلامة المواطنين، وعدم إيقاف عجلة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أهمية ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.وأضاف مدبولي"نستهدف مع نهاية العام حصول 40 % من الشعب المصرى على لقاح كورونا.. ونعمل على مدار اليوم لتأمين أكبر قدر من اللقاحات سواء المنتجة محليا أو المستوردة من خلال الشركات العالمية المعتمدة، ونراقب كل يوم ظهور لقاح جديد بعد اعتماده من منظمة الصحة العالمية من أجل توفيره للمواطن المصري".